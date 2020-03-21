Adana'da itfaiye erlerinden sağlık çalışanlarına sirenli ve alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da itfaiye erlerinden sağlık çalışanlarına sirenli ve alkışlı destek - Son Dakika

Adana'da itfaiye erlerinden sağlık çalışanlarına sirenli ve alkışlı destek

6 saat önce

ADANA'da, itfaiye erleri koronavirüse karşı mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelini desteklemek için düzenlenen etkinliğe siren ve alkışlarla eşlik etti.

Adana'da itfaiye erlerinden sağlık çalışanlarına sirenli ve alkışlı destek, System.String[]

ADANA'da, itfaiye erleri koronavirüse karşı mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelini desteklemek için düzenlenen etkinliğe siren ve alkışlarla eşlik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları 2 gün önce TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine eylem, yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye erleri de araçlarıyla birlikte Yüreğir Devlet Hastanesi bahçesinde toplandı. Saat 21.00'de itfaiye erleri, alkışlamak için pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlara siren ve alkışlarla eşlik etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, birlik olunması gereken günlerden geçtiklerini belirterek, "Ülkemizde ve tüm dünyayı saran bu korona virüsü nedeniyle hastalarımız ile çalışanlarımıza moral verebilmek için bugün burada toplandık. Bu illet hastalığın bir an önce ülkemizden gitmesini istiyoruz. 24 saat esasıyla çalışan emniyetimize, sağlık çalışanlarımıza, askerlerimize ve itfaiyecilerimize teşekkür ederiz. Bir nebze de olsa sağlık çalışanlarına destek verebildiysek çok mutlu olacağız" diye konuştu.

Sağlık çalışanları ise zor günlerinde kendilerine destek veren itfaiye personeline teşekkür etti.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:57 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi         
15:17
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?         
14:29
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor         
07:27
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi         
00:33
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 04:08:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da itfaiye erlerinden sağlık çalışanlarına sirenli ve alkışlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]