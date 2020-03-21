Adana'da itfaiye erlerinden sağlık çalışanlarına sirenli ve alkışlı destek - Son Dakika
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Adana'da itfaiye erlerinden sağlık çalışanlarına sirenli ve alkışlı destek

15 dakika önce

Adana'da itfaiye erlerinden sağlık çalışanlarına sirenli ve alkışlı destekADANA'da, itfaiye erleri koronavirüse karşı mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelini desteklemek için düzenlenen etkinliğe siren ve alkışlarla eşlik etti.

Adana'da itfaiye erlerinden sağlık çalışanlarına sirenli ve alkışlı destek

ADANA'da, itfaiye erleri koronavirüse karşı mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelini desteklemek için düzenlenen etkinliğe siren ve alkışlarla eşlik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları 2 gün önce TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine eylem, yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye erleri de araçlarıyla birlikte Yüreğir Devlet Hastanesi bahçesinde toplandı. Saat 21.00'de itfaiye erleri, alkışlamak için pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlara siren ve alkışlarla eşlik etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, birlik olunması gereken günlerden geçtiklerini belirterek, Ülkemizde ve tüm dünyayı saran bu korona virüsü nedeniyle hastalarımız ile çalışanlarımıza moral verebilmek için bugün burada toplandık. Bu illet hastalığın bir an önce ülkemizden gitmesini istiyoruz. 24 saat esasıyla çalışan emniyetimize, sağlık çalışanlarımıza, askerlerimize ve itfaiyecilerimize teşekkür ederiz. Bir nebze de olsa sağlık çalışanlarına destek verebildiysek çok mutlu olacağız diye konuştu.

Sağlık çalışanları ise zor günlerinde kendilerine destek veren itfaiye personeline teşekkür etti.

Adana'da itfaiye erlerinden sağlık çalışanlarına sirenli ve alkışlı destek

fahrettin koca, İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:31 Kaynak: DHA

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