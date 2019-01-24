Adana'da İtfaiyeden Kedi ve Martı Kurtarma Operasyonu
34 dakika önce
Adana'da duvardaki deliğe başı sıkışan kedi ve uçamadığı için nehirde boğulmak üzere olan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adana
'da duvardaki deliğe başı sıkışan kedi ve uçamadığı için nehirde boğulmak üzere olan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Sarıçam
ilçesi Dağcı Mahallesi'nde bir kedinin, evin duvarındaki deliğe başının sıkıştığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, deliğin çevresini murç ve çekiçle büyüterek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Seyhan
Nehri'nde akıntıya kapılan ve boğulmak üzere olan martı da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Her 2 hayvan da tekrar doğaya bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:17 Kaynak: DHA
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