Son Dakika Haberleri: Adana'da İtfaiyeden Kedi ve Martı Kurtarma Operasyonu

Adana'da İtfaiyeden Kedi ve Martı Kurtarma Operasyonu

34 dakika önce

Adana'da duvardaki deliğe başı sıkışan kedi ve uçamadığı için nehirde boğulmak üzere olan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'da İtfaiyeden Kedi ve Martı Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Adana'da duvardaki deliğe başı sıkışan kedi ve uçamadığı için nehirde boğulmak üzere olan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'nde bir kedinin, evin duvarındaki deliğe başının sıkıştığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, deliğin çevresini murç ve çekiçle büyüterek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Seyhan Nehri'nde akıntıya kapılan ve boğulmak üzere olan martı da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Her 2 hayvan da tekrar doğaya bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:17 Kaynak: DHA

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