Kaçak elektrikle uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kaçak elektrikle uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

26.08.2022 10:59
Kaçak elektrikle uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da jandarma ekipleri 3 ayrı adrese düzenledikleri baskında kaçak elektrikle yetiştirilen 77 kök kenevir, bin 200 gram esrar, 5 gram eroin, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri 3 ayrı adrese düzenledikleri baskında kaçak elektrikle yetiştirilen 77 kök kenevir, bin 200 gram esrar, 5 gram eroin, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Çukurova ilçesinde ikamet eden M.M. ve A.İ. isimli şahıslara ait üç ayrı adreste arama yapıldı.

Yapılan aramalarda iklimlendirme sistemi kullanılarak saksılara ekili vaziyette 77 kök kenevir, bin 200 gram esrar, 5 gram eroin, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan kontrolde ise sistemin kaçak elektrikle beslendiği belirlendi. M.M. ve A.İ. gözaltına alındı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak elektrikle uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak elektrikle uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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