Adana'da mamut fosili ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da mamut fosili ele geçirildi

11.08.2022 11:00
Adana'da mamut fosili ele geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri durdurdukları araçta 2 adet mamut fosili ve 45 adet sikke ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri durdurdukları araçta 2 adet mamut fosili ve 45 adet sikke ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreği ilçesi Yakapınar Mahallesinde durdurulan bir araçta yaptıkları aramada çene parçası/diş olduğu değerlendirilen 2 adet mamut fosili ve 45 adet Doğu Roma, Bizans ve Orta Çağ Dönemine ait bronz sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Yakapınar, Jandarma, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da mamut fosili ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da mamut fosili ele geçirildi - Son Dakika
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