Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreği ilçesi Yakapınar Mahallesinde durdurulan bir araçta yaptıkları aramada çene parçası/diş olduğu değerlendirilen 2 adet mamut fosili ve 45 adet Doğu Roma , Bizans ve Orta Çağ Dönemine ait bronz sikke ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Yakapınar, Jandarma, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da mamut fosili ele geçirildi - Son Dakika

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