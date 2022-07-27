Havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerde, ormanlık alanlara giriş yasağı kapsamında vatandaşların ateş yakması ve piknik yapması gibi faaliyetlerde bulunması engellendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtemel orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sorumluluk bölgesindeki ormanlık alanlarda denetim yaptı.

Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı denetim yaptı - Son Dakika

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