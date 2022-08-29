Adana'da tarımsal ürün hırsızlığı yapan 84 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da tarımsal ürün hırsızlığı yapan 84 zanlı yakalandı

29.08.2022 12:16

Adana'da jandarma ekipleri, yılın ilk 7 ayında tarımsal ürün hırsızlığına karışan 84 şüpheliyi yakaladı.

Adana'da jandarma ekipleri, yılın ilk 7 ayında tarımsal ürün hırsızlığına karışan 84 şüpheliyi yakaladı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasadına başlanan başta narenciye olmak üzere tarım ürünlerindeki hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalara, dron ile havadan da destek veriliyor.

Ekipler, yılın ilk 7 ayında tarımsal ürünlerden hırsızlıkla ilgili 84 şüpheliyi yakaladı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da tarımsal ürün hırsızlığı yapan 84 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da tarımsal ürün hırsızlığı yapan 84 zanlı yakalandı - Son Dakika
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