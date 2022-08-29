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Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasadına başlanan başta narenciye olmak üzere tarım ürünlerindeki hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da tarımsal ürün hırsızlığı yapan 84 zanlı yakalandı - Son Dakika

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