Adana'da jandarmanın çalışmasıyla 927 internet sitesine erişim engelli getirildi - Son Dakika
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Adana'da jandarmanın çalışmasıyla 927 internet sitesine erişim engelli getirildi

14.09.2022 14:31
Adana'da jandarmanın çalışmasıyla 927 internet sitesine erişim engelli getirildi

Adana'da jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen 927 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

Adana'da jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen 927 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ağustos'ta dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve terör propagandası gibi suçlar işlendiği belirlenen bazı internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, tespit edilen 927 internet sitesi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellenmesi kararı aldırıldı.

Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 22 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da jandarmanın çalışmasıyla 927 internet sitesine erişim engelli getirildi - Son Dakika

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