Adana'da jandarma ekiplerinin geçen ay gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 472 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da jandarma ekiplerinin geçen ay gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 472 zanlı yakalandı

03.05.2021 17:13
Adana'da jandarma ekiplerinin geçen ay gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 472 zanlı yakalandı, System.String[]

Adana'da, jandarma ekiplerinin nisan ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 472 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, jandarma ekiplerinin nisan ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 472 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla nisan ayında çok sayıda ekiple çalışma yürütüldü.

Ekipler, asayiş uygulamalarında 112 bin 657 kişinin kimliklerini sorguladı. Uygulamada çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 472 zanlı yakalandı.

Uyuşturucu operasyonlarında da 1 kilo 409 gram esrar, 10 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu, 335 kök Hint keneviri, 370 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi, 87 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda da 2 bin 772 litre sahte içki, gümrük kaçağı 10 araç lastiği, 480 kilogram tütün, 9 bin 630 makaron, 166 paket pipo tütünü ile 5 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi, 4 zanlıya 9 bin 844 lira ceza uyguladı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde de 109 bin 697 araç kontrol edildi, 1875 sürücüye cezai işlem yapıldı, 532 araç trafikten men edildi.

Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere uymayan 437 kişiye ise toplam 600 bin 681 lira ceza kesildi.

Jandarma, Asayiş, Nisan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da jandarma ekiplerinin geçen ay gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 472 zanlı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak Penaltının iptaline sinirlenen Ankaragücü'nden Paintsil, Başakşehir ağlarını delecek sertlikte bir şutla gol attı Penaltının iptaline sinirlenen Ankaragücü'nden Paintsil, Başakşehir ağlarını delecek sertlikte bir şutla gol attı Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti
Hatayspor'da Beşiktaş maçında forma giyen iki futbolcu koronavirüse yakalandı Hatayspor'da Beşiktaş maçında forma giyen iki futbolcu koronavirüse yakalandı         
18:51
Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi         
18:20
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme         
18:09
MHP'nin 3 Mayıs'ı Milliyetçiler Günü olarak kutlamasının ardından tüm gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama geldi MHP'nin 3 Mayıs'ı Milliyetçiler Günü olarak kutlamasının ardından tüm gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama geldi         
17:50
Son Dakika! Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz Son Dakika! Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz         
17:10
Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı         
16:53
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atlattı Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atlattı         
16:12
MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı         
15:53
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak         
15:02
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 19:03:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da jandarma ekiplerinin geçen ay gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 472 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement