Adana'da jandarma, hareket halindeki kamyonetin el frenini çekerek kazaya karışmasını engelledi

Adana'da devriye görevi yapan jandarma ekibi, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden kamyoneti kazaya karışmadan durdurdu.

Adana'da devriye görevi yapan jandarma ekibi, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden kamyoneti kazaya karışmadan durdurdu. Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada sürücüsü içinde bulunmayan ve kapısı açık olan kamyonetin hareket ettiğini gördü. İçinde bir kişinin oturduğu hareket halindeki kamyonete binen jandarma, el frenini çekerek aracı kazaya karışmadan durdurdu. Jandarmanın çabası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Adana'da jandarma, hareket halindeki kamyonetin el frenini çekerek kazaya karışmasını engelledi - Son Dakika

Son Dakika

Valencia'nın menajeri: Oyuncum Avrupa'da kapanmayan bir hesabı olduğu için F.Bahçe'yi seçti

PFDK, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'a 2 maç men cezası verdi

Beline kadar suya girip vatandaşın yardımına koştu! Duyarlı polis memuru ödüllendirildi

Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı

Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu fotoğrafını kimin çektiği merak konusu oldu

Mustafa Cengiz İrfan Can için yaptıkları teklifi duyurup çarpıcı bir iddiada bulundu: F.Bahçe 7 değil, 10 milyon euro ödedi

37 saniyelik ölümünde ruhlar gören kadının hayatı, belgesele konu oldu

Baskında kilolarca et ürünü ele geçirildi! Vicdansız işletmeci bunları insanlara satacaktı