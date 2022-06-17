Adana'da jandarma öğrencilere siber suçlarla ilgili seminer verdi

Adana'da jandarma ekiplerince siber suçlarla mücadele kapsamında okullarda seminer düzenledi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında okullarda düzenlediği seminerde, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, kiralık araç dolandırıcılığı, tarım aleti dolandırıcılığı, tatil ve otel dolandırıcılığı, dijital okur yazarlık, banka ve ödeme dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, dijital bağımlılık, oltalama, parola güvenliği ve mobil oyunlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Ekipler, daha fazla öğrenciye ulaşabilmek amacıyla afiş ve broşürler de dağıttı.???????