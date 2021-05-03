Kahramanmaraş'ta belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, hayvanların beslenebilmesi için kent genelindeki 35 ayrı noktaya mama, yem ve su konuldu.
Ekipler, devriye faaliyeti sırasında gördükleri sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi.
Özellikle hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda dağıtım yapan ekipler, gittikleri bölgelere Türk Kızılay gönüllüleri tarafından imal edilen besleme kaplarını bıraktı.
Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sokak hayvanlarının mama, yem ve su ihtiyaçlarının belediye ekiplerince düzenli olarak giderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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