Adana'da jandarmadan kaçarken yola uzun namlulu silah atan sürücü yakalandı - Son Dakika

Adana'da jandarma ekiplerinin takibinden kaçarken araçtan yola uzun namlulu silah attığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Yüreğir ilçesinde ikamet eden O.P'nin aracında uzun namlulu silah bulundurduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, şüpheli O.P'yi aracıyla seyir halindeyken görerek "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü, aracından havluya sarılı şekilde kalaşnikof piyade tüfeğini yola atarak kaçmayı sürdürdü.

Ekipler, takip ettikleri aracı durdurarak sürücüyü gözaltına aldı.

Silahı inceleyen ekipler, şarjöründe 12 merminin bulunduğunu tespit etti.