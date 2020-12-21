Adana'da jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi - Son Dakika

Adana'da jandarma ekiplerince, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik personeli, sorumluluk bölgelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul yöneticileriyle koordineli olarak sanal ortamda trafik güvenliği eğitimi verdi.

Ekipler, bu kapsamda 41 okuldaki 579 öğrenciye ulaşarak yolun karşısına geçiş, trafik ışıklarında bekleme, emniyet kemerinin önemi, araçların ve yayaların öncelikleri konularında bilgilendirmede bulundu.

Ayrıca, trafik denetimleri sırasında ve sokaklarda karşılaşılan öğrencilere de trafik güvenliğiyle ilgili Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen boyama kitapları hediye edildi.