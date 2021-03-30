Adana'da jandarmanın mobil karakol minibüsü kütüphaneye dönüştürüldü - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarmaya ait, mobil asayiş karakolu olarak kullanılan minibüs, belirli sürelerle kırsal mahallelerdeki çocuklara kütüphane hizmeti verecek.

Pozantı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde bulunan ve hizmetin yerinde ifası üzerine özel olarak tasarlanan araç, İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Dinç tarafından "Sen yeter ki iste" sloganıyla kütüphaneye dönüştürüldü.

Normal görevine devam edecek olan araç, 15 günde bir ilçenin kırsal mahallerine gidecek, burada çocukları kitapla buluşturacak. Çocuklara emanet kitap verilecek uygulamada, en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirilecek.

Kaymakam Emrah Akduman, aracın ilk olarak kütüphane hizmeti verdiği Aşçıbekirli Mahallesi'ni ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Dinç, burada yaptığı konuşmada, projeyle jandarma sorumluluk sahasında ikamet eden 8-18 yaş çocuk ve gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, 4-8 yaş çocukların da ilgilerini çeşitli etkinliklerle kitaplara çekmek istediklerini belirtti.

Dinç, şunları söyledi:

"Mobil kütüphanemizde, tıpkı il ve ilçe kütüphanelerindeki sistemde olduğu gibi kitapların alınıp verilmesi sağlanacak. Üye kartıyla kitap okumanın sürekliliği ve takibi sağlanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süre ikametlerinde ve internet ortamında bulunan hedef kitleyi, fiziki olarak kitaplarla buluşturmak, kitap okumayı alışkanlık haline getiren çocuk ve gençlere hediyeler takdim ederek kitap okumayı teşvik etmek istiyoruz. Böylece jandarmanın faaliyetleri tanıtılacak, kurumsal kimliğinin doğru ve eksiksiz olarak yansıtılmasına katkı sağlanacak. "

Konuşmaların ardından araç, Akduman ve katılımcılar tarafından kesilen kurdele ile hizmete girdi.