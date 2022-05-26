Adana'da jeofizik mühendisi ölü bulundu! Nükleer ekipleri koruyucu kıyafetle ofiste inceleme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da jeofizik mühendisi ölü bulundu! Nükleer ekipleri koruyucu kıyafetle ofiste inceleme yaptı

26.05.2022 13:17

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu. Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.

Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki binada ofisi bulunan jeofizik mühendisi Bülent A'dan (34) haber alamayan yakınları iş yerine gitti. İş yerinde hareketsiz yatarken bulunan Bülent A, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER İNCELEME YAPTI

Doktorların yaptığı kontrolde Bülent A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.

CENAZE ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ

Jeofizik mühendisinin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kareler;

Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı
Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı
Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı
Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı
YORUMLAR
500
Çukurova'da buğday rekoltesinde artış bekleniyor Çukurova'da buğday rekoltesinde artış bekleniyor ATO Başkanı Acı: 'Tahıl üretiminin teşvikini ciddi şekilde planlamak zorundayız' ATO Başkanı Acı: 'Tahıl üretiminin teşvikini ciddi şekilde planlamak zorundayız'
Kaynak: AA

Kimyasal, Nükleer, Adana, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da jeofizik mühendisi ölü bulundu! Nükleer ekipleri koruyucu kıyafetle ofiste inceleme yaptı - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Camilerin merkezi ezan sistemlerine girerek kısa süreli müzik yayını yaptılar
13:17 Adana'da jeofizik mühendisi ölü bulundu! Nükleer ekipleri koruyucu kıyafetle ofiste inceleme yaptı
13:12 Parmağını yılan ısıran adam, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu
13:06 Şehit Hüseyin Cankaya, ailesine iletilmesi için mesaj bırakmış: Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:54 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan yargılanan öğretmenin akıl almaz sözlerine hakim sert tepki gösterdi
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
12:14 Kate Moss'tan Amber Heard'in, "Depp, onu da merdivenlerden attı" iddiasına yalanlama: Merdivenlerden kendim düştüm
12:05 ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! "40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı"
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 13:31:21. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da jeofizik mühendisi ölü bulundu! Nükleer ekipleri koruyucu kıyafetle ofiste inceleme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement