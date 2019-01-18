Son Dakika Haberleri: Adana'da 'Joker' Operasyonu 30 Gözaltı

Adana'da 'Joker' Operasyonu 30 Gözaltı

40 dakika önce

Adana'da 'joker' operasyonu 30 gözaltıADANA'da, okuma yazma bilmeyenlerin yerine sahte belgeyle ehliyet sınavına giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5'i kadın, 30 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 'joker' operasyonu 30 gözaltı

ADANA'da, okuma yazma bilmeyenlerin yerine sahte belgeyle ehliyet sınavına giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5'i kadın, 30 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, okuma yazma bilmeyen kişilerin yerlerine sahte belgelerle sınava girildiğini saptadı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kentte faaliyet gösteren 8 sürücü kursuna baskın yaptı. Operasyonda, 78 kişi adına sahte evrak ve belge düzenlendiği saptandı. Polis, 'joker' diye tabir edilen bu kişilerin yerine sınava giren 5'i kadın, 30 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:03 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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