Adana'da 'Joker' Operasyonu 30 Gözaltı
40 dakika önce
Adana'da 'joker' operasyonu 30 gözaltıADANA'da, okuma yazma bilmeyenlerin yerine sahte belgeyle ehliyet sınavına giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5'i kadın, 30 kişi gözaltına alındı.
Adana
'da 'joker' operasyonu 30 gözaltı
ADANA'da, okuma yazma bilmeyenlerin yerine sahte belgeyle ehliyet sınavına giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5'i kadın, 30 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, okuma yazma bilmeyen kişilerin yerlerine sahte belgelerle sınava girildiğini saptadı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kentte faaliyet gösteren 8 sürücü kursuna baskın yaptı. Operasyonda, 78 kişi adına sahte evrak ve belge düzenlendiği saptandı. Polis
, 'joker' diye tabir edilen bu kişilerin yerine sınava giren 5'i kadın, 30 kişiyi yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:03 Kaynak: DHA
Belçika'da Sokak Ortasında Başörtülü Kadına Yapılan Irkçı Saldırı Kameralara Yansıdı
Kötü Koku İhbarı Üzerine Eve Giren Polis, Yatak Bazası Altında Kadın Cesedi Buldu
Muharrem İnce'den Bir Garip Seçim Hesabı: 5 Büyükşehri Kazanırsak, Cumhurbaşkanı Olurum
Kocasının Düğününü Arkadaşından Duydu, Boşanmaktan Vazgeçti