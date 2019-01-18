Son Dakika Haberleri: Adana'da 'Joker' Operasyonu: 30 Gözaltı

Adana'da 'Joker' Operasyonu: 30 Gözaltı

1 saat önce

ADANA'da, okuma- yazma bilmeyenlerin yerine sahte belgeyle ehliyet sınavına giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5'i kadın, 30 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 'Joker' Operasyonu: 30 Gözaltı, System.String[]
ADANA'da, okuma- yazma bilmeyenlerin yerine sahte belgeyle ehliyet sınavına giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5'i kadın, 30 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, okuma- yazma bilmeyen kişilerin yerlerine sahte belgelerle sınava girildiğini saptadı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kentte faaliyet gösteren 8 sürücü kursuna baskın yaptı. Operasyonda, 78 kişi adına sahte evrak ve belge düzenlendiği saptandı. Polis, 'joker' diye tabir edilen bu kişilerin yerine sınava giren 5'i kadın, 30 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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