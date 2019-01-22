Adana'da 'Joker' Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyede
1 saat önce
ADANA'da, okuma- yazma bilmeyenlerin yerine sahte belgeyle ehliyet sınavına giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişi, adliyeye sevk edildi.
ADANA'da, okuma- yazma bilmeyenlerin yerine sahte belgeyle ehliyet sınavına giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişi, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, okuma- yazma bilmeyen kişilerin yerlerine sahte belgelerle sınava girildiğini saptadı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kentte faaliyet gösteren 8 sürücü kursuna 18 Ocak günü baskın yaptı. Operasyonda, 78 kişi adına sahte evrak ve belge düzenlendiği tespit edildi. Polis
, 'joker' diye tabir edilen bu kişilerin yerine sınava giren 5'i kadın, 30 kişiyi yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguda bir kişi serbest bırakılırken, 29 kişi adliyeye sevkdedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:42 Kaynak: DHA
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