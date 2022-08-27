Pompalı tüfekle 3 polisi yaraladı; 'Hasmım zannettim' dedi - Son Dakika
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Pompalı tüfekle 3 polisi yaraladı; 'Hasmım zannettim' dedi

27.08.2022 10:28
Pompalı tüfekle 3 polisi yaraladı; 'Hasmım zannettim' dedi

ADANA'da Kaan Y.'yi (18) gözaltına almak isteyen sivil polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıp 3 memuru yaralayan Tahir Gürler (22) yakalandı.

ADANA'da Kaan Y.'yi (18) gözaltına almak isteyen sivil polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıp 3 memuru yaralayan Tahir Gürler (22) yakalandı. İfadesinde, "Eve gelenleri hasmım zannedip, ateş açtım. Polis olduklarını bilseydim, sıkmazdım" diyen Gürler, tutuklandı.

Olay, 21 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, Kaan Y.'yi gözaltına almak istedi. Şüphelinin yakınları Murat K. (27) ile Tahir Gürler polise direnince arbede çıktı. Arbede sırasında Gürler, pompalı tüfekle polislere peş peşe ateş etti. 3 polis memuru, vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Yaralı polisler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Murat K.'nin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfeği buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Pınar Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda Tahir Gürler ile birlikte Murat K. ve Kaan Y. gözaltına alındı. Polise ateş açan Gürler, emniyetteki ifadesinde, "Eve gelenleri hasmım zannedip, ateş açtım. Polis olduklarını bilseydim, sıkmazdım" dedi.TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tahir Gürler tutuklanırken, Murat K. ile Kaan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narlıca, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle 3 polisi yaraladı; 'Hasmım zannettim' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pompalı tüfekle 3 polisi yaraladı; 'Hasmım zannettim' dedi - Son Dakika
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