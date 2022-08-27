Olay, 21 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'nde görevli sivil polis ekibi, Kaan Y.'yi gözaltına almak istedi. Şüphelinin yakınları Murat K. (27) ile Tahir Gürler polise direnince arbede çıktı. Arbede sırasında Gürler, pompalı tüfekle polislere peş peşe ateş etti. 3 polis memuru, vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Yaralı polisler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narlıca, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pompalı tüfekle 3 polisi yaraladı; 'Hasmım zannettim' dedi - Son Dakika

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