Adana'nın Ceyhan ilçesinde kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Camuzağılı Mahallesi'nde kablo hırsızlığı yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliklerini ve adresini belirleyen jandarma, düzenlediği operasyonla 3 kişiyi yakaladı.
Zanlıların kabloları sanayide faaliyet gösteren bir firmaya sattıkları belirlenirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da kablo çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika