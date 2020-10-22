Adana'da kablo hırsızlığı iddiası - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkeli Mahallesi Yaman Sokak'ta Türk Telekom'a ait kabloların çalışması üzerine çalışma başlattı.
Güzergahta bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği Emrah A, Evliya G, Çetin A. ve Ersoy G'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
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