Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

02.03.2022 15:58
Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıvrıklı Mahallesi'nde bir GSM şirketine ait 200 metre internet kablosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla Mercimek Mahallesi'nde tarla kenarında çalınan kabloları eriten 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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