Adana'da kaçak 1 milyon 611 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da kaçak 1 milyon 611 bin makaron ele geçirildi

14.04.2022 10:21
Adana'da kaçak 1 milyon 611 bin makaron ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 611 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1450 paket sigara ele geçirildi.

Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon 611 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1450 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli ve Dutpınarı mahalleleri ile Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesi'nde kaçakçılığa karşı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimler sırasında şüphelendikleri araçları durdurup aradı.

Aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 611 bin makaron ve 1450 paket sigara ele geçirildi.

Jandarma, kaçak ürünlerle ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 3 bin 150 lira sahte para çıktı Şüphe üzerine durdurulan araçtan 3 bin 150 lira sahte para çıktı Adana'da sahte içki üretilen eve operasyon Adana'da sahte içki üretilen eve operasyon

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Sigara, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kaçak 1 milyon 611 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Uzman isimden korkutan açıklama! İstanbul depremi için ''Zaman tükeniyor'' dedi, 3 ilçenin ismini verdi!
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
09:58 Annesinin yalvarışı işe yaramadı! Ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza kesildi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
09:35 Kaçırılıp tehditle cinsel şiddete maruz kalan genç kadın yaşadıklarını anlattı: Göğsüme bıçakla imza attılar
09:34 Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac
09:12 Mansur Yavaş: Özdağ'ın "adayımız" söylemi beni rahatsız etti, ortada fol yok yumurta yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da kaçak 1 milyon 611 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement