Adana'da, kaçak 1430 paket sigara ve 805 paket pipo tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da, kaçak 1430 paket sigara ve 805 paket pipo tütünü ele geçirildi
23.12.2020 12:51
ADANA'da, iş yerinde ve şüpheli araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 29 cep telefonu, 1430 paket sigara ile 805 paket pipo tütünü ele geçirildi.
ADANA'da, iş yerinde ve şüpheli araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 29 cep telefonu, 1430 paket sigara ile 805 paket pipo tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, kent girişinde şüphe üzerine durdurulan araçta ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda gümrük kaçağı 29 cep telefonu, 1430 paket sigara ile 805 paket pipo tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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