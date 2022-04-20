Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi

20.04.2022 09:58
Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi

Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli ürünlerin kaçakçılığını yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilere ait bazı adresleri ve araçları aradı.

Aramalarda, kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ile Helenistik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen 13 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi
Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kaçak 6 bin litre akaryakıt ve 15 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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