Adana'da kaçak 60 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ekipler, araç sürücüsü ve yanındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 60 kilogram tütün, 20 bin 540 makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Adana 'nın Ceyhan ilçesinde, kaçak olduğu tespit edilen 60 kilogram tütün, 20 bin 540 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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