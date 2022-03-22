Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

Adana polisi yaptığı operasyonda 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir kamyonda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek söz konusu kamyonu D-400 karayolunda durdurup arama başlattı. Yapılan aramada kamyonun kasasında bidon tankerler içinde 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis olayla ilgili kamyon sürücüsünü gözaltına alındı.

Uzmanlar, kaçak akaryakıt kullanılmaması koşunda vatandaşları uyardı. Kaçak akaryakıt kullanılması halinde oluşacak zararlar ise şöyle sıralandı:

"Kalitesiz akaryakıt, aracın başta motor olmak üzere birçok parçasının aşınmasına neden olur. Çevreye normalden daha fazla karbon salınmasına neden olabilir. Bu nedenle de olumsuz etkileri fazladır. Normalden daha çok ısınmaya neden olduğu için aracın tutuşmasına ya da yanmasına yol açabilir. Buna bağlı olarak da hem sürücülerin hem de trafikte yer alan diğer insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilir. Araca kaçak akaryakıt konduğunda motor normalden daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilir ya da motorun supap gibi parçaları aşınabilir." - ADANA