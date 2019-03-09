Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu
43 dakika önce
Adana'da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana
'da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olay, Sarıçam
ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir minibüste kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine İncirlik
Park alanında önlem aldı. Polis
ekipleri, burada minibüsü durdurup arama yaptı. Minibüsün arka kısmında iki tankta 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis kaçak yakıta el koyarken sürücü gözaltına alındı.
Zanlı, sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:55 Kaynak: İHA
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