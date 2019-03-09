Son Dakika Haberleri: Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

43 dakika önce

Adana'da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu, System.String[]
Adana'da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir minibüste kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine İncirlik Park alanında önlem aldı. Polis ekipleri, burada minibüsü durdurup arama yaptı. Minibüsün arka kısmında iki tankta 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis kaçak yakıta el koyarken sürücü gözaltına alındı.

Zanlı, sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:55 Kaynak: İHA

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa
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