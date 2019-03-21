Son Dakika Haberleri: Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

38 dakika önce

Adana'da düzenlenen operasyonda 82 ton 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu, System.String[]
Adana'da düzenlenen operasyonda 82 ton 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Ceyhan yolunda şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 3 ton 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler, aracın yakıtı aldığını belirlediği Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine operasyon düzenledi.

Tesiste yapılan aramada, 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:15 Kaynak: AA

Ceyhan, Adana, Güncel
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