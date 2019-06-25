Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu Operasyonda 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi göz altına alındıADANA - Adana polisinin akaryakıt kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada 35 bin 500 litre yakıt ele geçirildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:35 Kaynak: İHA
'da kaçak akaryakıt operasyonu
Operasyonda 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi göz altına alındı
ADANA - Adana polisinin akaryakıt kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada 35 bin 500 litre yakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Adana Organize Sanayi Bölgesi
'nde lisanssız ve kaçak akaryakıt üretimi yapan bir iş yeri olduğu tespit edildi. İş yerine giren polis, bir tankerde toplam 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Olayla ilgili Z.Ç., B.A., M.A. gözaltına alındı.
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