Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

4 saat önce

Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]
Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmada merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki 01 FDS 30 plakalı kamyonette kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, kamyonetin kasasındaki 3 tankta 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Kamyonetteki İ.D. ve M.M. gözaltına alındı. - ADANA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:59 Kaynak: İHA
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