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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

13 saat önce

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu Operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıADANA - Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
Operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
ADANA - Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmada merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki 01 FDS 30 plakalı kamyonette kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, kamyonetin kasasındaki 3 tankta 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Kamyonetteki İ.D. ve M.M. gözaltına alındı.
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
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