Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
1 saat önce
Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 2 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:02 Kaynak: AA
'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 2 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.D. yönetimindeki minibüsü merkez Seyhan
ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurdu.
Minibüsün arka kısmına konulan plastik su deposunda, 2 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt bulundu. Polis
, sürücü İ.D'yi gözaltına aldı.
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