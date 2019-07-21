Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

1 saat önce

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 2 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]
Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 2 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.D. yönetimindeki minibüsü merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurdu.
Minibüsün arka kısmına konulan plastik su deposunda, 2 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt bulundu.
Polis, sürücü İ.D'yi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:02 Kaynak: AA
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