Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
47 dakika önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:01 Kaynak: İHA
Adana'nın Pozantı ilçesinde 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 3 iş yerinde toplam 35 bin litre menşei belli olmayan akaryakıt ele geçirildi.
Kaçak olduğu belirlenen akaryakıtlara el konuldu. Yasa dışı satış yaptığı iddiasıyla 10 kişi hakkında işlem yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA
Piyasaya gerçeğini aratmayan sahte para süren karı-koca, yakalandı Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanacak, bakkallar belediye bayisi olacak Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi