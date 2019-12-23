Adana'da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 gözaltı - Son Dakika

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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 gözaltı
6 saat önce
ADANA'da polis ekiplerince, bir akaryakıt istasyonuna yapılan baskında 23 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:09 Kaynak: DHA
ADANA'da polis ekiplerince, bir akaryakıt istasyonuna yapılan baskında 23 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'de bulunan akaryakıt istasyonuna baskın düzenledi. Baskında 23 bin 500 litre kaçak yakıt ele geçirildi. İstasyon sahibi B.P. ve çalışanı İ.T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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