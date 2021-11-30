Üye Girişi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

30.11.2021 10:01

Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, kamyonlara yüklenmiş 73 bin litre kaçak akaryakıt buldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılık, Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü 10:16 Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Bugün İstanbul'da kar bekleniyor 10:13 Bugün İstanbul'da kar bekleniyor İstanbul'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor! 10:00 İstanbul'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor! Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı 09:13 Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Dur ihtarına uymayan şüpheli, çıkan arbedede polis kurşunuyla hayatını kaybetti! Valilik'ten ilk açıklama 08:34 Dur ihtarına uymayan şüpheli, çıkan arbedede polis kurşunuyla hayatını kaybetti! Valilik'ten ilk açıklama İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı 08:26 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı
Dibeybe'nin adaylığının iptali 08:17 Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı

Son Dakika Haberleri
10:20 Yoksulluğun geldiği son aşama! "Dayanacak gücüm kalmadı, 3 çocuğumu da devlet alsın!
10:15 Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü
10:14 Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri!
10:13 Bugün İstanbul'da kar bekleniyor
10:05 Kadın muhtar 40 çocuğu gelin olmaktan kurtardı
10:04 Kağıthane'de lodos dehşeti! Çatı anne ile oğlunun üstüne uçtu
09:59 İstanbul'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor!
09:39 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ölümden döndü
09:39 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler
09:37 İkinci bebek de kız!
Yoksulluğun geldiği son aşama! "Dayanacak gücüm kalmadı, 3 çocuğumu da devlet alsın! Yoksulluğun geldiği son aşama! "Dayanacak gücüm kalmadı, 3 çocuğumu da devlet alsın!         
10:21
Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri! Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri!         
10:15
Kadın muhtar 40 çocuğu gelin olmaktan kurtardı Kadın muhtar 40 çocuğu gelin olmaktan kurtardı         
10:05
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 10:29:25. #1.12#
SON DAKİKA: 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement