Adana'da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu: 1 Milyon 250 bin lira değerinde kaçak ürün ele... - Son Dakika

Adana'da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu: 1 Milyon 250 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

ADANA - Adana polisi piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan kaçak cinsel içerekli ürün ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesinde 2 ayrı adreste kaçak cinsel içerekli ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 75 bin adet değişik markalarda kaçak prezervatif, 19 bin 500 cinsel içerikli ürün, bin 961 kaçak cep telefonu şarj cihazı, 552 kaçak parfüm ele geçirildi. Olayın şüphelisi S.K. gözaltına alındı.

Polis ürünlere el koydu.