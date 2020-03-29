Adana'da kaçak el dezenfektanı ve cinsel içerkli ürün ele geçirildi - Son Dakika

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Adana'da kaçak el dezenfektanı ve cinsel içerkli ürün ele geçirildi
6 saat önce
ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 1,5 milyon lira olan kaçak el dezenfektanı ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 1,5 milyon lira olan kaçak el dezenfektanı ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı. Polisin iş yerinde yaptığı aramada piyasa değeri 1,5 milyon TL olan gümrük kaçağı 53 bin 48 paket el dezenfektanı ve 12 bin 850 adet değişik markalarda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Kaçak ürünleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:56 Kaynak: DHA
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