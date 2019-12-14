Adana'da kaçak et uyarısı resmi kesimden fazla tüketim var-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kaçak et uyarısı resmi kesimden fazla tüketim var-ek - Son Dakika

Adana'da kaçak et uyarısı resmi kesimden fazla tüketim var-ek

6 saat önce

Adana'da kaçak et uyarısı Resmi kesimden fazla tüketim var-EK.

Adana'da kaçak et uyarısı Resmi kesimden fazla tüketim var-EK

Adana'da kaçak et uyarısı resmi kesimden fazla tüketim var-ek

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:42 Kaynak: DHA
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