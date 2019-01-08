Son Dakika Haberleri: Adana'da Kaçak İçki Operasyonu

Adana'da Kaçak İçki Operasyonu

2 saat önce

Adana'da 2 bin litre 'boğma' olarak bilinen sahte rakı ele geçirildi.

Adana'da 2 bin litre 'boğma' olarak bilinen sahte rakı ele geçirildi. Merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı mahallesinde bir evde boğma rakı üretildiği ihbarını alan polis, baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 2 bin litre boğma rakı ele geçirildi. Varillerin içindeki sahte rakı imha edilirken, depoda anason damıtmasında kullanılan iki düzenek de bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:10 Kaynak: DHA

Seyhan, Merkez, Adana, Güncel
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