Adana'da Kaçak İçki Operasyonu
2 saat önce
Adana'da 2 bin litre 'boğma' olarak bilinen sahte rakı ele geçirildi.
Adana
'da 2 bin litre 'boğma' olarak bilinen sahte rakı ele geçirildi. Merkez Seyhan
ilçesi, Hadırlı mahallesinde bir evde boğma rakı üretildiği ihbarını alan polis, baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 2 bin litre boğma rakı ele geçirildi. Varillerin içindeki sahte rakı imha edilirken, depoda anason damıtmasında kullanılan iki düzenek de bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:10 Kaynak: DHA
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