Adana'da Kaçak İçki Operasyonu
5 dakika önce
ADANA'da polis ekiplerinin işyerlerinde yaptığı aramada 135 şişe kaçak içki, 134 paket kaçak sigara ve 1526 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.
ADANA'da polis ekiplerinin işyerlerinde yaptığı aramada 135 şişe kaçak içki, 134 paket kaçak sigara ve 1526 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan
ilçesi Mısır
Çarşı içerisinde uygulama yaptı. İşyerlerinde yapılan aramada, 135 şişe kaçak içki, 134 paket kaçak sigara ve 1526 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. İşyeri sahipleri gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:49 Kaynak: DHA
Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar
Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı
Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti
Emeklilerin TOKİ Başvurusu Bugün Başladı