Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak içki operasyonu
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Adana'da kaçak içki operasyonu

1 saat önce

Adana polisinin yaptığı iki farklı operasyonda 2 bin 679 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da kaçak içki operasyonu, System.String[]
Adana polisinin yaptığı iki farklı operasyonda 2 bin 679 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde iki adreste kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı yaptığı operasyonda bir adreste yapım aşamasında olan bin 800 litre, diğer adreste ise 879 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olaylarla ilgili olarak L.T. ve A.B.A. gözaltına alındı.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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