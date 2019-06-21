Adana'da kaçak içki operasyonu
1 saat önce
Adana polisinin yaptığı iki farklı operasyonda 2 bin 679 litre kaçak içki ele geçirildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
polisinin yaptığı iki farklı operasyonda 2 bin 679 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan
ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde iki adreste kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis
adreslere eş zamanlı yaptığı operasyonda bir adreste yapım aşamasında olan bin 800 litre, diğer adreste ise 879 litre kaçak içki ele geçirdi.
Olaylarla ilgili olarak L.T. ve A.B.A. gözaltına alındı.
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