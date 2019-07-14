Adana'da kaçak içki operasyonu
1 saat önce
ADANA'da, polis ekiplerinin eve yaptığı baskında 140 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:44 Kaynak: DHA
ADANA'da, polis ekiplerinin eve yaptığı baskında 140 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Seyhan
ilçesindeki Hadırlı Mahallesi 10054 Sokak'ta evde kaçak içki üretildiği ihbarıyla harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Metin Atakay'ı gözaltına alırken, evdeki aramada ise satışa hazır 140 litre kaçak içki ele geçirildi. Emniyete götürülen Atakay'ın, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
- Adana
Kötü koku gelen eve giren polisler, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış ceset buldular 70 kök hint keneviri eken yaşlı adamdan ilginç savunma: Doktor tavsiye etti Metil alkolden görme yetisini kaybeden vatandaş: Dünyam karardı Polis boğazı kesilip, evi yakılan Çinli kadının katil zanlısını 'PUBG' şapkasından buldu