Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak içki operasyonu
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Adana'da kaçak içki operasyonu

12 dakika önce

Adana'da düzenlenen operasyonda bin 945 şişe etil alkol, içki yapımında kullanılan 521 adet kit ele geçirildi.

Adana'da kaçak içki operasyonu, System.String[]
Adana'da düzenlenen operasyonda bin 945 şişe etil alkol, içki yapımında kullanılan 521 adet kit ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'nde 2 farklı adres ve bir araçta kaçak içki olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis 3 ayrı adrese yaptığı baskında bin 945 şişe etil alkol, içki yapımında kullanılan 521 adet kit ele geçirdi.

Polis S.Y. ve H.Y. isimli iki zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, H.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA
Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:01 Kaynak: İHA
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