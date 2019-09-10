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Adana'da kaçak içki operasyonu

1 saat önce

Adana'da yapılan kaçak içki operasyonunda 205 şişe ve 45 litre içki, 10 litre etil alkol, 10.5 litre viski aroması ele geçirildi.

Adana'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

Adana'da yapılan kaçak içki operasyonunda 205 şişe ve 45 litre içki, 10 litre etil alkol, 10.5 litre viski aroması ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesinde bir evde kaçak içki yapıldığı ihbarını aldı. Bu ihbar üzerine polis adrese baskın yaptı. Baskında evde yapılan aramada 205 şişe, plastik bidonlar içerisinde 45 litre satışa hazır içki, 10 litre etil alkol, 0.5 litre viski aroması ve içki yapımında ve dolumunda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polis A.M. ve E.G. isimli şahısları gözaltına aldı.


Polis malzemelere el koyarken, zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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