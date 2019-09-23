Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adana'da kaçak içki operasyonu

26 dakika önce

Adana'da kaçak içki operasyonu Operasyonda bin 941 litre kaçak içki, 105 litre etil alkol ele geçirildiADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda bin 941 litre kaçak içki, 105 litre etil alkol ele geçirildi.

Adana'da kaçak içki operasyonu

Operasyonda bin 941 litre kaçak içki, 105 litre etil alkol ele geçirildi

ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda bin 941 litre kaçak içki, 105 litre etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesinde bir evde kaçak içki imal edildiği ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine harekete geçerek eve baskın düzenledi. Baskında bin 941 litre kaçak içki 105 litre ise etil alkol ele geçirildi. Kaçak içkiler imha edildi.

Olayla ilgili C.Ş. ve N.Ş. gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahis şebekesine yapılan operasyonda evin her yerinden para çıktı! Polis saya saya bitiremedi
Amerikan filmlerini aratmayan uyuşturucu kovalamacası kameraya yansıdı 8'inci kattan düşen ingilizce öğretmeni hayatını kaybetti Dağa götürülmek istenen çocuklar, son anda kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:19:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]