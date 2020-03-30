Adana'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Adana'da piyasa değeri 355 bin liralık bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı ve Yüreğir ilçesine bağlı Güneşli mahallelerinde kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada Hadırlı Mahallesi'nde piyasa değeri 105 bin lira olan 500 litre, Güneşli Mahallesi'nde ise piyasa değeri 250 bin lira olan bin 250 litre kaçak içki ele geçirildi. Toplamda piyasa değeri 355 bin liralık bin 750 litre kaçak içki ele geçiren polis, S.K. ve H.S. isimli iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA