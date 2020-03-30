Adana'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Adana'da kaçak içki operasyonu

Polisin bir imalathaneye yaptığı operasyonda bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da piyasa değeri yaklaşık 355 bin lira olan bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı ve Yüreğir ilçesine bağlı Güneşli Mahallelerinde kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada piyasa değeri 105 bin lira olan 500 litre, Güneşli Mahallesinde ise piyasa değeri 250 bin lira olan bin 250 litre kaçak içki ele geçirildi.

Toplamda piyasa değeri 355 bin liralık bin 750 litre kaçak içki ele geçiren polis S.K. ve H.S. isimli iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.