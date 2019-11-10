Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi

7 saat önce

Adana'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildiADANA - Adana'da bir eve yapılan operasyonda 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir eve yapılan operasyonda 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretildiği ve piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisine ulaştı. Kaçakçılık dedektifleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken V.B. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Öte yandan polis ekipleri, içkileri imha etti.

Adana'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:06:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak içki operasyonu: 4 bin 255 litre kaçak içki ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]